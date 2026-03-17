Movida violenta, spintone a ragazza scatena la rissa | Tre denunce - Tuttoggi.info

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Movida violenta, spintone a ragazza scatena la rissa | Tre denunce

Davide Baccarini

Movida violenta, spintone a ragazza scatena la rissa | Tre denunce

Mar, 17/03/2026 - 11:15

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Una serata di divertimento nel cuore della movida folignate si è trasformata, in pochi istanti, in un violento scontro in strada. La Polizia ha infatti denunciato tre giovani – due di 22 anni e uno di 24 – con l’accusa di rissa aggravata.

L’episodio risale alla notte tra sabato e domenica della scorsa settimana, poco dopo l’una del mattino. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il caos è scoppiato in seguito all’incontro casuale tra due piccoli gruppi di ragazzi. A innescare la miccia sarebbe stato uno spintone inavvertito dato ad una ragazza da parte di un componente del gruppo opposto.

Il fidanzato della giovane ha reagito immediatamente: quella che era iniziata come una discussione verbale è però degenerata nel giro di pochi secondi. Dalle parole si è passati rapidamente ai fatti. Con l’unica eccezione della ragazza, tutti i componenti dei due gruppi si sono affrontati colpendosi con calci e pugni. Solo l’arrivo tempestivo di una Volante ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, provocando la fuga di alcuni partecipanti.

Nonostante l’intervento degli agenti, il bilancio dello scontro parla di diversi contusi: alcune delle persone coinvolte sono state infatti costrette a ricorrere alle cure mediche all’ospedale di Foligno per lesioni e ferite riportate durante la zuffa.

Determinanti per lo sviluppo delle indagini sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Grazie all’analisi dei filmati e alle testimonianze raccolte, i poliziotti sono riusciti a identificare con certezza i primi tre responsabili, ora denunciati alla Procura di Spoleto. L’attività investigativa prosegue senza sosta per identificare gli altri partecipanti alla rissa che sono riusciti a dileguarsi.

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