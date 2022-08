Movida, rafforzati controlli dopo lite finita a coltellate | Sanzionato bar per vendita alcol a minori - Tuttoggi

Su questo episodio di giovedì scorso, avvenuto in piazza Garibaldi, sono ancora aperte le indagini per risalire ai responsabili. Le forze dell’ordine sarebbero già arrivate ai presunti aggressori anche grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza.

Tornando a ieri sera, dunque, i militari, anche in abiti civili, si sono mescolati alla folla per una più incisiva verifica anche all’interno di bar e altri esercizi pubblici. E proprio una rivendita commerciale è stata sanzionata, perché sorpresa a somministrare alcolici a due minori mentre una donna, palesemente sotto l’effetto di alcol, è stata contravvenzionata per ubriachezza molesta.