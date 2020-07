"Movida molesta a Spoleto", Confcommercio lancia l'allarme

Movida “molesta” a Spoleto. A lanciare l’allarme è la Confcommercio. Che parla di “comportamenti inadeguati, violazione alle regole e agli orari, consumi incontrollati e poco attenti alla qualità, eccessiva facilità di accesso all’alcol“. Una situazione che si verifica in particolar modo nel fine settimana.

Diversi infatti i casi segnalati di atti vandalici notturni, bottiglie di alcolici lasciate in ogni dove, vicoli scambiati per urinatoi. E spesso le segnalazioni parlano anche di alcolici in mano a minorenni, a cui per legge non dovrebbero essere venduti.

“Movida molesta va tenuta sotto controllo”

“Non vogliamo colpevolizzare nessuno – commenta il presidente di Confcommercio Spoleto Tommaso Barbanera – ma lo spettacolo che abbiamo visto e che ci viene segnalano in alcune vie e piazze della nostra città non ci piace per niente. Il tema non è banale e ci preoccupa, perché dobbiamo ancora oggi cercare di coniugare le dinamiche del ritorno alla normalità, dopo i drammatici mesi del lockdown, con l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. Anche per questo la movida molesta deve essere tenuta ancora di più sotto controllo”.

L’appello ai giovani

Da Barbanera, dunque, arriva un appello ai protagonisti della movida. “Ai giovani, inoltre, rivolgo un appello perché sappiano divertirsi in una sana logica di convivialità, senza provocare disagi agli altri cittadini e residenti, oltretutto senza provocare danni alla nostra città che è un patrimonio di tutti.

Li invito ad un maggiore rispetto dei luoghi che tutti amiamo, che sono un patrimonio per la città di Spoleto e il futuro dei suoi abitanti, a partire dalle nuove generazioni.

A questo proposito – conclude il presidente Barbanera – ci sembra molto interessante la campagna che sta lanciando Fipe Confcommercio per il bere consapevole, che punta proprio a diffondere buone pratiche da adottare per scongiurare eccessi e patologie alcol-correlate”.