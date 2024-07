Motori sui sentieri, il Consiglio di Terni chiede un confronto con la Regione

Sentieri a motori, consiglio comunale di Terni approva atto dell'opposizione. Chiesto confronto con Regione Umbria

Approvato dal consiglio comunale, con 25 voti a favore e 3 astenuti l’atto dei consiglieri Filipponi, Proietti e Spinelli del gruppo PD, Fiorelli del gruppo Movimento Cinque Stelle, Kenny del gruppo Innovare per Terni, sulla normativa regionale per il passaggio dei mezzi a motore sui sentieri.

Si chiede di avviare un confronto con la Regione Umbria, con l’Anci Umbria e le associazioni che a vario titolo fruiscono del patrimonio naturalistico al fine di verificare una possibile rimodulazione dell’emendamento Puletti. Inoltre si chiede di proporre al consiglio comunale di Terni, così come sta avvenendo nel limitrofo comune di Narni, un regolamento di gestione per tutti i percorsi sentieristici di competenza del comune. Infine si impegna la Giunta comunale prevedere apposite risorse per la cartellonistica.

L’atto è conseguente all’approvazione, da parte dell’assemblea legislativa umbra, dell’emendamento al disegno di legge relativo al bilancio della Regione Umbria, votato il 20 dicembre 2023, che consente di fatto la libera circolazione dei veicoli a motore sulla rete dei sentieri escursionistici umbri, sulle mulattiere, i viali parafuoco e le piste di esbosco e di servizio a boschi e pascoli.

Passaggio dei mezzi a motore sui sentieri

“Il transito sarebbe vietato solo in presenza di specifici cartelli di divieto, il cui costo unitario è di 75 euro – si legge nell’atto -. L’installazione comporterebbe dunque un altissimo esborso di fondi pubblici. Basti pensare che solo la rete sentieristica tracciata e gestita in tutta l’Umbria conta 444 tracciati, per un totale di oltre 3600 chilometri, in parte situati nel comune di Terni. Il rischio è quello di colpire duramente e impoverire il grande patrimonio naturalistico, storico e ambientale dei territori montani della nostra regione, che costituisce un grande valore aggiunto sotto l’aspetto turistico”.