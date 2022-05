A bordo di una moto rubata travolgono carabiniere

Due minorenni nei guai, militare in prognosi riservata. Si muove il tribunale dei minori

Carabiniere travolto da due minorenni a bordo di una moto rubata, durante un posto di blocco. E’ successo la scorsa notte a Vescia, nella zona della pompa di carburante. I due hanno fermato i giovani, a bordo di una moto da cross. Questi però non si sono fermati. Il carabiniere è finito a terra in gravi condizioni, a causa dell’urto anche con il casco. L’altro giovane è scappato ed è stato rintracciato poco dopo.

Carabiniere in prognosi riservata

Il carabiniere investito è ricoverato in prognosi riservata a Perugia. Non è in pericolo di vita, ma le lesioni avute sono abbastanza serie e sono dovute, perlopiù, all’urto con il casco. Sotto controllo anche l’altro carabiniere. I due giovani hanno riportato lesioni meno gravi e sono sotto osservazione a Foligno.