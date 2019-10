Mostra Nazionale del Cavallo in vetrina sul Tg5

Vetrina sul Tg5, stamattina (martedì 8 ottobre) per la Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello, alla quale il telegiornale diretto da Clemente J. Mimun ha dedicato un servizio firmato da Maria Luisa Cocozza nell’edizione delle ore 8.

Sulle immagini della 51^ edizione è stato sottolineato l’impegno dell’Associazione Mostra Nazionale del Cavallo, del Comune di Città di Castello e della Regione Umbria per rilanciare la manifestazione come punto di riferimento per il mondo dell’allevamento e dell’equitazione, a partire dalla nuova sede della manifestazione e del sodalizio promotore nel parco Alexander Langer, in merito al quale è stato citato l’intervento di riqualificazione con il murale a tema equestre realizzato nell’anfiteatro da due writers locali.

“Ricevere attenzione per il nostro lavoro è motivo di soddisfazione e ci responsabilizza ulteriormente nella nostra azione di sviluppo delle potenzialità di un evento dalla grande tradizione, che vogliamo riportare al rilievo e alla considerazione che merita nel panorama equestre nazionale”, sottolinea il presidente dell’Associazione Mostra Nazionale del Cavallo Marcello Euro Cavargini. Qui il servizio del Tg5, a partire dal minuto 33.39.

