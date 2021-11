Mostra del Fumetto "Boom", 9000 presenze in 26 giorni | "Nel 2022 omaggio a Guido Crepax" - Tuttoggi

Bilanco finale più che positivo per l'esposizione su Paolo Eleuteri Serpieri, l'annuncio del presidente degli Amici del Fumetto Gianfranco Bellini "Per la 20^ edizione celebreremo il padre di Valentina"

Nonostante le difficoltà legate al Covid-19 si è conclusa con successo, a Città di Castello, la 19^ Mostra nazionale del Fumetto, dedicata quest’anno all’arte di Paolo Eleuteri Serpieri, “Fra West, Eros e Fantascienza”.

Gli “Amici del Fumetto” infatti non si sono fermati ed hanno organizzato un’esposizione che, seguendo le orme delle precedenti, si è rivelata di altissima qualità per “la ricchezza di materiale, bellezza e unicità del genere” mettendo Città di Castello al centro dell’universo fumettistico italiano.

Proprio ieri (6 novembre) ha avuto luogo in Comune la conferenza stampa di chiusura, con la partecipazione di parte della nuova giunta comunale tifernate, che si è detta pronta a raccogliere il testimone delle edizioni passate per guardare all’edizione numero 20. Presenti all’appuntamento, per l’amministrazione, il neosindaco di Città di Castello Luca Secondi, il vicesindaco ing. Giuseppe Bernicchi, l’assessore al Turismo Letizia Guerri e l’assessore alla Cultura Michela Botteghi.

9000 presenza in 26 giorni

La mostra nei suoi 26 giorni effettivi di apertura al pubblico, ha visto la presenza di quasi 9.000 persone, molte delle quali provenienti da un bacino esterno a Valtiberina e Umbria, confermando la vocazione nazionale della kermesse. Nonostante il periodo quindi, Tiferno Comics, dall’apertura dell’11 settembre alla chiusura del 24 ottobre, ha saputo attrarre dalla Sicilia al Piemonte, migliaia di persone, per ammirare l’arte di Paolo Eleuteri Serpieri nella splendida cornice di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, con ristoranti, alberghi e attività commerciali che hanno potuto approfittare e godere di queste presenze.

L’annuncio di Bellini “Guido Crepax protagonista della prossima mostra”

Ovviamente l’associazione Amici del Fumetto ed il presidente Gianfranco Bellini, sono già al lavoro per la prossima edizione di Tiferno Comics che sarà a dir poco unica e speciale per il 20° compleanno della manifestazione: in occasione di questo anniversario – ha annunciato il numero uno del sodalizio – “la mostra sarà infatti dedicata ad un mostro sacro dell’olimpo del Fumetto nostrano, Guido Crepax“.

“E’ stata una mostra di grandissima bellezza, apprezzatissima, un successo coronato da quasi 9000 presenze. – ha ribadito soddisfatto Bellini – Di grandissima soddisfazione anche la mostra mercato, tornata dopo lo stop dovuto al Covid nel parco di Palazzo Vitelli, e che ha portato nel giro di due giorni quasi 3000 persone. Il nostro sguardo però è rivolto al futuro, al 20° compleanno di Tiferno Comics, che avremo l’onore di festeggiare con le opere di Guido Crepax! Crepax è Valentina, un tratto che non ha certo bisogno di presentazioni, ma la nostra mostra vorrà fare di più: un’intera antologia dedicata alla sua produzione!”

“Semplicemente bisogna ringraziare un’attività come quella portata avanti dagli Amici del Fumetto, perché hanno costruito una realtà, quella della Mostra, che è protagonista del settore a livello nazionale. – ha aggiunto il sindaco Secondi – Grazie a loro e a chi ha permesso di costruire questa eccellenza. Il nostro impegno come amministrazione è quello di sostenere la kermesse in modo fattivo e concreto per guardare insieme al futuro.”