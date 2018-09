Mostra del Cavallo, tutto pronto per “evento-zero” al Parco “A. Langer” | Programma

share

E’ tutto pronto per riprendere da dove era stata lasciata. La storia della Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello ricomincia sabato 8 e domenica 9 settembre, con l’ “evento-zero” sperimentale che anticiperà la 51^ edizione del 2019 nella nuova sede del parco Alexander Langer, all’Ansa del Tevere. Una location suggestiva, di oltre 5mila mq a due passi dalle meraviglie del centro storico e dei musei Burri.

Dopo un anno di interruzione, dunque, servito a rilanciare l’operatività del sodalizio Associazione Mostra del Cavallo, Comune, Regione e Ministero, e a creare una collocazione alternativa per la kermesse, questa mattina in Municipio è stata presentata la manifestazione. A presiedere la conferenza il presidente dell’Associazione Mostra del Cavallo Domenico Duranti, che ha affidato l’organizzazione dell’evento all’imprenditore tifernate Marcello Euro Cavargini, espressione della cordata di privati che affianca i soggetti pubblici, ai quali ha offerto supporto per gli eventi sportivi il Comitato regionale Fise Umbria, con la presidente Mirella Bianconi Ponti. Presenti anche il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta, l’assessore al Commercio e Turismo Riccardo Carletti e il regista degli spettacoli Nico Belloni.

“La scelta dell’Ansa del Tevere è una scommessa – ha dichiarato Bacchetta – La manifestazione torna in centro storico come ai suoi primordi. Un segnale importante verso la città ma anche verso i cittadini. Faremo l’impossibile affinché le cose ritornino come devono”. “La Mostra del Cavallo è viva e riparte a spron battuto – ha detto un emozionato Duranti – Questo grazie soprattutto al Comune che ci ha dato un supporto logistico, amministrativo ma anche morale. Abbiamo cambiato l’impostazione per tanti motivi, è giusto iniziare un percorso diverso per il futuro stesso della manifestazione. Tornare in una location pubblica può essere viatico perché la mostra possa camminare con le proprie gambe e fare investimenti importanti. Finito ‘l’evento zero’, a ottobre cominceremo subito a lavorare per la vera e propria mostra del 2019”.

L’imprenditore Cavargini ha raccontato che “tutto è iniziato da una telefonata del sindaco, che mi ha chiesto una collaborazione per far rivivere la mostra. Da allora, accettando molto volentieri, ho condotto tutto come fosse un’azienda e ho chiamato le persone migliori sulla piazza per cercare di tornare la seconda mostra dopo quella di Verona“.

A presentare il programma di eventi sportivi è stata Mirella Ponti, che ha annunciato la disputa del 2° Trofeo Alberto Gentili di attacchi sportivi, con il pubblico potrà ammirare un derby addestrativo sperimentale lungo un percorso a ostacoli. La competizione amatoriale porterà al Parco Langer attacchi per cavalli e pony, singoli e pariglie, con atleti delle categorie esordienti ed esperti. Sotto l’egida del Comitato regionale Fise Umbria la manifestazione ospiterà anche il 2° Trofeo Mostra Nazionale del Cavallo di Endurance: lungo un itinerario ad anello di circa 30 km che solcherà la pista ciclopedonale dell’asta del Tevere, si sfideranno binomi provenienti da tutto il centro Italia per le categorie Cen B (90 km ve-locità), Cen A (60 km regolarità) e Debuttanti (30 km regolarità).

Nell’arena dell’anfiteatro del Parco Langer avrà luogo, sia sabato che domenica, il Gala Equestre delle ore 21, con le conferme del regista Nico Belloni, firma degli show più importanti in Italia e all’estero, e di Bartolo Messina, uno degli artisti più celebri a livello internazionale. Il pubblico avrà la possibilità di ammirare 2 ore di numeri inediti ed esibizioni estratte dai prestigiosi tour mondiali, i mini-horse e il cavallo da Guinness Charlie, i volteggi spericolati degli Aragonas e i Cavalieri maremmani. Presenti anche l’amazzone umbra Sofia Bacioia, campionessa europea di monta da lavoro, e il campione italiano di specialità David Jimenez Romero.

Per i bambini ci saranno divertimenti a cavallo su misura grazie al Club Le Pistrine – Asd Feel di Citerna, che proporrà il Villaggio dei Pony. Sarà possibile approfondire, oltre alla cavalcata, il Battesimo dei Pony.

Altra importante novità sono i prezzi dei biglietti, tutti dimezzati: il tagliando di ingresso giornaliero sarà in vendita a 5 euro, così come per lo spettacolo di Gala Equestre, con la possibilità di abbinare entrata e spettacolo serale al costo complessivo di 8 euro. Non pagheranno nulla, invece, i bambini e i ragazzi fino a 14 anni di età e i disabili con accompagnatore.

La Mostra Nazionale del Cavallo sarà inaugurata sabato 9 settembre alle ore 10, con una sfilata in carrozza che partirà da Piazza Gabriotti e accompagnerà le autorità presenti al Parco Langer per il taglio del nastro di apertura dell’evento, dopo un giro attorno alle mura urbiche della città.

Programma

