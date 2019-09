Mostra del Cavallo, anteprima con corteo Polo Cup e spettacolo di Roberto Ciufoli

share

La 51^ Mostra Nazionale del Cavallo, in programma a Città di Castello sabato 7 e domenica 8 settembre, sarà presentata in anteprima venerdì 6 settembre con una serata in centro storico che abbinerà passione equestre, tradizioni popolari e spettacolo.

Protagonista dell’evento sarà la Polo Cup, appuntamento tra i più importanti dell’edizione 2019 sotto l’egida del Comitato regionale umbro della Fise, con l’originale formula dell’abbinamento ai rioni storici della città (Prato, Mattonata, San Giacomo e Gorgone), che daranno nome e colori sociali alle squadre impegnate nella competizione.

I giocatori di polo in sella ai propri cavalli e i figuranti in costume dei quartieri tifernati sfileranno insieme in un corteo che, alle ore 18, attraverserà il centro storico, da porta Santa Maria Maggiore lungo corso Vittorio Emanuele fino a piazza Matteotti, dove avrà luogo la presentazione della Mostra Nazionale del Cavallo e sarà effettuato il sorteggio degli abbinamenti tra i quattro rioni cittadini e le selezioni partecipanti al torneo.

Tra coloro che scenderanno in campo a Città di Castello nella Polo Cup ci sarà anche una stella del mondo dello spettacolo: Roberto Ciufoli, comico divenuto noto al grande pubblico nel quartetto ‘La Premiata Ditta’ insieme a Pino Insegno, Tiziana Foschi e Francesca Draghetti, con una grande passione per questo sport equestre. Accogliendo l’invito dell’Associazione Mostra Nazionale del Cavallo a esibirsi in città, alle ore 21, di venerdì 6 settembre l’artista sarà protagonista in piazza Matteotti nello spettacolo teatrale intitolato “Tipi”, un “multi-one man show” che proporrà una esilarante carrellata di tipologie umane, dallo sportivo all’indeciso, dal timido al supereroe, fino al danzatore, per mostrare al pubblico attraverso monologhi, poesie, sketch, balli e canzoni, come una particolare caratteristica psicologica condizioni atteggiamento fisico e modo di parlare.

L’esibizione sarà offerta gratuitamente al pubblico tifernate dall’Associazione Mostra Nazionale del Cavallo, che ha voluto regalare a Città di Castello un’inedita serata di spettacolo per avvicinarsi alla 51^ edizione della manifestazione, la cui inaugurazione ufficiale si terrà nella mattinata di sabato 7 settembre, alle ore 10.30 al parco Alexander Langer.

share

Stampa