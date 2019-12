Mostra a Palazzo Trinci, “I ferri da cialda: storia, arte e tradizione” - Tuttoggi

Dal 12 dicembre al 26 gennaio Palazzo Trinci ospiterà una mostra per raccontare l’utilizzo dei ferri da cialda che per secoli sono stati presenti nelle cucine di famiglie e comunità religiose.

All’epoca si univa un aspetto pratico (realizzare cialde e ostie) ad uno estetico: i piatti erano infatti incisi con decori elaborati che raccontano storie familiari e sono fonte di notizie araldiche. Saranno in esposizione ferri da cialda che risalgono ad un periodo tra XV e XIX secolo per produrre le cialde dolci tradizionali per la festa di Santa Lucia.

L’organizzazione della mostra nasce dalla collaborazione tra Archeoclub d’Italia Onlus sede di Foligno e CoopCulture. Giovedì 12, alle 16,30, sempre a Palazzo Trinci, conferenza inaugurale con gli interventi di Lucia Bertoglio (Archeoclub), Luigi Sensi (Accademia Fulginia) e Ambra Cenci (Archeoclub). A seguire i ragazzi dell’I.C. Foligno 2 – Scuola Secondaria di primo grado “Carducci” (coordinamento professoressa Emanuela Cecconelli) accompagnano alla visita della mostra.

L’orario di apertura è quello del museo: tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Chiuso il giorno di Natale, Il primo gennaio l’apertura è tra le 17 e le 20. Si accede con il biglietto d’ingresso al museo.