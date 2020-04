Morto l’agricoltore di Castelnuovo di Assisi

E’ morto all’ospedale di Perugia il 66enne di Castelnuovo di Assisi rimasto ferito dal capovolgimento del trattore sul quale lavorava.

L’incidente era avvenuto il 17 marzo nella campagna tra Castelnuovo e Rivotorto, in via del Paradiso. L’uomo stava arando un terreno con il mezzo agricolo a quattro ruote.

Nonostante le cure a cui è stato sottoposto in questo mese in ospedale, l’uomo non ce l’ha fatta.