Morto il Papa emerito Benedetto XVI, le storiche visite di Ratzinger ad Assisi

Come santo padre, due sono state le storiche visite di Benedetto XVI in Umbria: nel 2007 e nel 2011. Ma Joseph Ratzinger era particolarmente legato al cuore verde d’Italia ed in particolare ad Assisi già prima di salire al soglio pontificio, più volte ospite delle suore cappuccine tedesche. E non a caso aveva scelto come nome da pontefice quello del santo patrono d’Europa, San Benedetto da Norcia.

La prima visita da Papa ad Assisi era avvenuta il 17 giugno 2007, in occasione dell’ottavo centenario della conversione di San Francesco. L’ultima, invece, il 27 ottobre 2011: venne in Umbria per i 25 anni dello “Spirito di Assisi”.

(articolo in aggiornamento)

Sara Fratepietro – Flavia Pagliochini