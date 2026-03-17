Morto Francesco Stella, l'ultimo partigiano di Foligno - Tuttoggi.info

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Morto Francesco Stella, l’ultimo partigiano di Foligno

Redazione

Morto Francesco Stella, l’ultimo partigiano di Foligno

Mar, 17/03/2026 - 18:47

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È morto, all’età di 102 anni, l’ultimo partigiano di Foligno, Francesco Stella, nato nel lontano 28 marzo 1924 a Morro, una piccola frazione montana del territorio folignate.

Fu partigiano nella quarta Brigata Garibaldi, attiva nell’area della montagna tra Foligno e Trevi. Entrò in “ferrovia” neo diciottenne trasferendosi a Orte e nel ’44 tornò in città entrando a far parte della lotta partigiana. Il 3 febbraio del 1944 scampò al rastrellamento di Cascina Radicosa, ove furono catturati e deportati in Germania di 25 folignati. Lottò sono al 16 giugno del 1944 data della liberazione della città di Foligno. Finita la guerra si è sposò con Maria Fausta Spuntarelli ed ebbe due figli: Alessandro e Claudio.

“La scomparsa di Francesco Stella – scrive sui social la sezione Anpi di Foligno – ci addolora molto. E’ stato un concittadino che ha scelto la strada della resistenza sulle nostre montagne, perché sognava un mondo diverso”. Nel 2016 fu ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme a tutti i partigiani italiani.

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