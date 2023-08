Morto Benigno Fabbi, l'ultimo minatore di Morgnano - Tuttoggi.info

Spoleto perde un pezzo di storia: è morto l'ex minatore Benigno Fabbi, l'ultima testimonianza vivente delle miniere di Morgnano

La città di Spoleto perde un pezzo della sua storia. E’ infatti morto Benigno Fabbi, l’ultimo minatore delle miniere di Morgnano. Avrebbe compiuto 95 anni a novembre. Appena un mese fa il Comune di Spoleto, con il direttore dei musei cittadini Saverio Verini, e l’associazione Amici delle Miniere della presidente Vincenza Campagnani avevano promosso il progetto “Insieme Miniera”. Proprio Benigno Fabbi – l’ultimo ex minatore ancora in vita – si era prestato alla campagna pubblicitaria del museo di Pozzo Orlando, insieme al suo pronipote Mattia, immortalato dagli scatti del fotografo Serafino Amato.

Un’iniziativa voluta per avvicinare lo spazio museale di Morgnano alla città ed alle giovani generazioni, obiettivo che Benigno Fabbi ha sempre sposato, partecipando ad iniziative di ogni tipo promosse a Pozzo Orlando, da “guida turistica” ad attore in uno spettacolo di Thomas Otto Zinzi nel 2013, non dimenticando ovviamente tutte le iniziative celebrative, in primis quelle in ricordo della tragedia del 22 marzo 1955, in cui morirono 23 suoi colleghi.

Classe 1928, aveva iniziato a lavorare nelle miniere di Morgnano nel 1944, periodo nel quale il sito minerario spoletino era tra i più importanti d’Italia, proseguendo l’attività di minatore fino al 1960. Poco prima che chiudessero definitivamente.

(articolo in aggiornamento)