Morto Americo Ciardelli, fu presidente della Superga 48 e dello Spoleto Calcio | Oggi i funerali

Cordoglio in città per la morte di Americo Ciardelli, imprenditore spoletino e figura centrale nel mondo del calcio cittadino. Ciardelli, 84 anni, era il fondatore dell’azienda Italpoltrone, ma nel corso degli anni aveva anche ricoperto incarichi di vertici in due società calcistiche spoletine, prima la Superga 48, poi lo Spoleto. I funerali si terranno oggi, venerdì 25 gennaio, alle ore 15 a San Giovanni di Baiano.

In una nota la usd SUPERGA 48 esprime “sincere condoglianze alla famiglia Ciardelli per la scomparsa del caro Americo. Americo è stato dirigente ma sopratutto indimenticato presidente della società di via Ettore Blasioli negli anni Ottanta. Molti lo ricordano con l’immancabile Paltó beige ed i semi da sgranocchiare per esorcizzare la tensione della partita. Grande goliarda e uomo dal grande senso dell’umorismo, fu artefice di una delle più vincenti fusioni tra Superga e Spoleto calcio. Domenica in occasione del derby con la BM8 verrà osservato un minuto di silenzio. Ciao Americo!”.

Cordoglio viene espresso anche dallo Spoleto: “La SSD Spoleto Calcio ricorda con affetto Americo Ciardelli, per anni affezionato tifoso sugli spalti del Comunale ed appassionato ex presidente dello Spoleto Calcio. Alla famiglia porgiamo le più sentite condoglianze”.

