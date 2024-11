Morte del giovane arbitro, indagini sull'incidente di Ferriera - Tuttoggi.info

La Procura di Perugia sta indagando sull’incidente costato la vita a Giovanni Spedaletti Trabalza, l’arbitro di basket 18enne morto in un incidente sulla strada Ferriera, a Torgiano, dopo lo scontro con un’auto. Il conducente del veicolo a quattro ruote, 28enne difeso dall’avvocato Marco Gentili, è indagato come da prassi in questi casi per omicidio stradale. Gli esami tossicologici e l’alcol test effettuati subito dopo l’incidente sono risultati negativi.

Si attendono gli esiti dell’autopsia disposta dalla Procura e affidata dalla dottoressa Eleonora Mezzetti, da cui potrebbero emergere elementi utili all’indagine.

Rilievi sono stati effettuati anche sui due mezzi coinvolti nell’incidente.

Giovanni Spedaletti Trabalza stava tornando a casa dopo aver arbitrato una gara di basket giovanile. All’altezza dello svincolo per Brufa l’impatto con la Panda condotta dal 28enne, colpita sulla fiancata sinistra, secondo quanto accertato dai carabinieri di Assisi.

Il motociclista è stato sbalzato a terra, riportando gravi ferite. Il suo cuore ha cessato di battere poco dopo in ospedale.