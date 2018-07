Moovit, bus e minimetro a portata di app

Grazie alla recente collaborazione tra Moovit, l’app numero uno al mondo per il trasporto pubblico, e Minimetrò S.p.A. gli utenti della città di Perugia hanno ora tutte le informazioni su orari e fermate a portata di smartphone. Così il collegamento diretto tra i parcheggi di interscambio della città di Perugia, la stazione centrale ed il centro cittadino diventa parte integrante del pianificatore di viaggio per muoversi con bus, tram, metro, treni e tutti i tipi di mezzi di trasporto nel mondo. In corrispondenza di tutte le stazioni (Pian di Massiano, Cortonese, Madonna Alta, Fontivegge, Case Bruciate, Cupa, Pincetto) è possibile ottenere gli orari e le frequenze corrette del people mover.

Per valorizzare ulteriormente la collaborazione con Minimetrò, Moovit ha deciso di fornire la possibilità di inserire all’interno dell’app avvisi e comunicazioni sul servizio. A partire dai prossimi giorni, Minimetrò sarà in grado di comunicare tempestivamente ai propri clienti novità ed aggiornamenti grazie alle notifiche push e gli avvisi disponibili all’interno di Moovit. Su Moovit sono disponibili, oltre al Minimetrò, tutte le linee urbane ed extraurbane gestite da Busitalia Nord. Inoltre, grazie al contributo della Community, sono disponibili informazioni su orari e percorsi delle linee ferroviarie Trenitalia regionali nonché i servizi precedentemente gestiti da Fcu.

“Per cittadini e turisti, che in questo periodo ravvivano le strade di Perugia, avere la possibilità di conoscere gli orari del minimetrò, specie nelle notti d’estate, rappresenta un motivo di soddisfazione per noi”, afferma Samuel Sed Piazza, Country Manager di Moovit.

