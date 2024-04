Monza batte la Sir al tie break e pareggia la serie finale Scudetto

Padroni di casa avanti, Perugia si porta sul 2-1 ma poi cede nel quarto e nel finale del set decisivo vanificando la rimonta propiziata da Leon

Monza è un osso duro per la Sir, che si piega al tie break in Gara2, in una partita altalenante.

I padroni di casa spingono subito sull’acceleratore. Perugia trva il pari con il turno al servizio di Russo. Ma l’errore di Ben Tara apre ad una nuova fuga di Monza, che si prende il primo set 25-20 con il mani-out di Maar.

I Block Devils, trascinati da Leon, reagiscono ed alla fine riescono a conquistare il set più combattuto (25-23) con il muro di Flavio su Galassi, pareggiando momentaneamente il conto.

Il 25-21 piuttosto perentorio con cui Giannelli (anche un ace per lui) e compagni chiudono il terzo set (punto finale di Ben Tara che trova il mani-out) può sembrare il preludio alla vittoria di Gara2 per la Sir. Ma Monza non molla mai, spinge subito con Maar e Takahashi e non consente ai Block Devils di rientrare, chiudendo il set 25-19 e portando Gara2 al tie break.

Nel mini-set decisivo il mani-out ancora di uno scatenato Maar vale il +3 Monza (8-5). Perugia si affida a Leon: il suo ace riporta la parità (9-9). Ma Monza alza il muro e con il punto decisivo di Takahshi si prende Gara2, pareggiando la serie della finale che assegna lo Scudetto del volley maschile

Tabellino

Vero Volley Monza – Sir Vim Susa Perugia 3-2

25-20; 23-25; 21-25; 25-19; 15-11