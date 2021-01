A Montone Covid non ferma la tradizione, la Pasquella si fa...in streaming - Tuttoggi

Quando le tradizioni sono più forti della pandemia. A Montone, nonostante le difficoltà create dal Covid, la Pasquella 2021 è andata comunque in scena, non per le vie del centro storico ma attraverso i social.

L’evento che ogni anno anticipa l’Epifania è stato reso possibile grazie al Vespa Club Montone e al gruppo popolare La Frullana che, con fisarmoniche, campanacci e chitarre, hanno suonato e cantato “Viva la Pasquella” in streaming, arrivando così nelle case di tutti gli altotiberini direttamente da pc e smartphone.

Il nome “Pasquella” deriva dall’espressione “Pasqua Epifania” poiché, secondo l’usanza, tutte le più importanti festività venivano abitualmente definite “Pasqua”. Inoltre indica il tipico canto di questua di origine contadina, eseguito per l’occasione dai “pasquellari” che, accompagnati dai loro strumenti musicali, richiedono cibo e vino, augurano la buona sorte per l’anno venturo e la fertilità di terreni e giovani spose.

In questa versione sicuramente inedita i pasquellari – guidati dal presidente del Vespa Club Montone Giacomo Bartolini – hanno portato allegria e sorrisi ognuno dalla rispettiva abitazione. I protagonisti dell’augurio in musica, per un 2021 di ripresa e serenità, sono stati (oltre a Bartolini) Carlo Robellini, Oliviero Burzicchi, Michele Burzicchi, Enrico Fiorucci, Floriano Zangarelli e Daniele Ceva.