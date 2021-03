Monteluce, uomo muore in strada colto da malore

L'uomo si è accasciato a terra, inutili i soccorsi | Sul posto giunta la polizia

Un uomo è morto a Monteluce, mentre stava camminando per strada, a seguito di un malore. Persone che si trovavano sul posto avrebbero provato a rianimarlo, chiamando poi la polizia una volta constatato che l’uomo, sulla sessantina, era deceduto. Purtroppo la pietosa scena del lenzuolo bianco in terra è stata notata anche da alcuni automobilisti passati da lì poco dopo l’arrivo della polizia, facendo pensare ad un incidente. Ma le cause del decesso dell’uomo sarebbero attribuibili ad un malore.