Monteleone piange la morte di Isidoro Peroni, grazie a lui il farro è Dop

La Pro Ruscio ricorda Isidoro Peroni, come “conoscitore del costume e della storia del nostro paese, appassionato cultore del patrimonio immateriale della nostra tradizione, pioniere nella reintroduzione della coltura del farro che, sotto il proprio personale e instancabile impulso, ha raggiunto l’importante riconoscimento della Denominazione d’Origine Controllata, primo cereale in Europa.

Socio Fondatore della Associazione Pro Ruscio, ha sempre partecipato con entusiasmo alle manifestazioni culturali organizzate dal nostro Sodalizio, contributore dell’Archivio della Memoria di Ruscio, collaboratore entusiasta delle pubblicazioni de “La Barrozza”, autore di monografie per i “Quaderni di Ruscio”. Generoso contribuente per la nostra Associazione alla quale concesse in uso i locali destinati alla Sede Sociale e, tuttora, il terreno sul quale sorge il “Parco del Fiume Corno”.

Il Presidente Vittorio Ottaviani, i Consiglieri e Soci tutti si stringono con affetto alla moglie Catia, ai figli Ludmilla, Biagio e Priscilla, al genero Andrea, alla nuora Suzanne, ai nipoti James, Thomas, Cristian, Zaira e Alexander”.

I funerali di Isidoro Peroni saranno celebrati sabato 25 febbraio alle ore 11,30 presso la Chiesa di San Saturnino, in Roma, Via Topino.

Il sindaco di Monteleone Marisa Angelini, esprimendo le sue condoglianze alla famiglia, ricorda che “Isidoro è stato un uomo eclettico e generoso, attaccato alla sua terra e uomo di scienza”.