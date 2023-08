Montegabbione, Evarista festeggia i 100 anni - Tuttoggi.info

Montegabbione, Evarista compie 100 anni: ha regalato caramelle a generazioni di bambini. Un simbolo per la città

Nella giornata di ieri, 17 agosto, il comune di Montegabbione ha festeggiato il centesimo compleanno di Evarista, uno dei volti più noti di Montegabbione. A generazioni di bambini e ragazzi ha regalato una caramella Rossana, indimenticabili i suoi panini con la mortadella, le giocate a carte dalle quali non si tirava mai indietro e la televisione al bar, una delle prime del paese. Eva sempre attenta e premurosa con tutti, gentile e accogliente con i turisti che la ricordano ancora a distanza di tempo.

“A chi per 100 anni ha vissuto la storia,A chi per 100 anni ha fatto la storia,A chi con la sua storia ha testimoniato la vita.”Grazie Eva per averci donato tanto e per volerci ancora tanto bene!