Montefalco conquista le “Spighe verdi” per il settimo anno consecutivo

Gli indicatori che hanno portato alla vittoria

Il Comune di Montefalco ottiene, per il settimo anno consecutivo, la certificazione “Spighe Verdi”, il riconoscimento promossa da Confagricoltura e Fee Italia, l’organizzazione che rilascia nel mondo il riconoscimento Bandiera Blu per le località costiere, pensato per guidare i Comuni rurali, passo dopo passo, a scegliere strategie di gestione del territorio in un percorso virtuoso che giovi all’ambiente e alla qualità della vita dell’intera comunità. Per portare i Comuni rurali alla graduale adozione dello schema Spighe Verdi, FEE Italia ha condiviso con Confagricoltura un set di indicatori in grado di fotografare le politiche di gestione del territorio e indirizzarle verso criteri di massima attenzione alla sostenibilità.

Oltre a Montefalco hanno ottenuto già dall’anno scorso il riconoscimento anche i comuni di Deruta e Todi, mentre i nuovi ingressi per la regione Umbria sono stati Scheggino e Norcia.