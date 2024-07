Montefalco accoglie la “Parata nazionale della Bandiera Under 18”

Weekend ricco di appuntamenti a Montefalco per le gare delle competizioni nazionali under 18. Domenica la premiazione.

Conto alla rovescia per la “XIII Parata nazionale della Bandiera Under 18”, che si terrà a Montefalco dal 5 al 7 luglio.

Il programma ufficiale

Protagonisti di questa grande manifestazione saranno giovanissimi Sbandieratori e Musici provenienti da ogni parte d’Italia, nelle categorie Under 12, Under 15 e Under 18, che si sfideranno nelle diverse discipline. Questo il programma ufficiale: Venerdì 5 alle⁠ ⁠ore 15.00 – cerimonia di apertura, alle 16.00 – gara singolo tradizionale e alle⁠ ⁠ore 21.00 – gara di assolo musici. Sabato alle 9 gara di grande squadra, alle ore 15.30 – gara di coppia tradizionale. Domenica 7 alle 9 gara di piccola squadra e alle 12.30 premiazioni e cerimonia di chiusura.

Per chi non potrà essere presente a Montefalco, la gare saranno trasmesse in streaming sul canale Facebook della Lega Italiana Sbandieratori. “Grazie alla Lega Italiana Sbandieratori e a tutti coloro che hanno creduto in questo ambizioso progetto di coesione e di crescita per i giovani della nostra comunità montefalchese“, dicono dal Gruppo storico ‘Città di Montefalco’.

La nascita del Gruppo

Il Gruppo Storico Città di Montefalco nasce il 15 Aprile 1996 dagli Sbandieratori e Tamburini dei Quattro Quartieri della Città di Montefalco noti per la Fuga del Bove, la rievocazione storica simbolo della Città organizzata nell’ambito dell’Agosto Montefalchese. Giovanissimi e fortemente motivati, ci siamo fatti ammirare su molte piazze italiane per le nostre coreografie e lo spiccato senso agonistico. Il gruppo partecipa alle “Parate nazionali della Bandiera” organizzate dalla Lega Italiana Sbandieratori dal 1997, anno di iscrizione alla LIS, dove ha gareggiato confrontandosi con i migliori gruppi Italiani e riscuotendo anche numerosi successi.

I risultati montefalchesi

In occasione della 42° Parata Nazionale della Bandiera svoltasi a Cavriago, Provincia di Reggio Emilia, dal 8 al 10 settembre 2023, il Gruppo Storico Città di Montefalco si è laureato Miglior Compagnia d’Italia della Lega Italiana Sbandieratori, ottenendo i migliori piazzamenti nelle discipline di Singolo tradizionale, Coppia, Piccola squadra e Grande Squadra, per quanto riguarda le gare del gruppo sbandieratori, e di Assolo Musici per quanto riguarda la gara del gruppo chiarine e tamburini. Oltre a solcare le numerose piazze d’Italia con i propri spettacoli, il Gruppo Storico Città di Montefalco è fortemente impegnato nel sociale e nelle attività di promozione turistica della propria città, contribuendo così a diffondere il patrimonio storico-artistico-culturale, enogastronomico e ambientale di uno dei Borghi più belli d’Italia.