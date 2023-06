Montefalco, ok al bilancio: il "buco" sarà risanato prima del previsto - Tuttoggi.info

"I risultati fin qui ottenuti consentiranno al Comune di Montefalco di terminare anche prima del termine previsto il recupero del disavanzo"

Si è svolta Martedì 30 Maggio la seduta di Consiglio Comunale di Montefalco nella quale è stato approvato il Rendiconto di gestione 2022 con un risultato di amministrazione di € 6.130.000,00: tale dato decurtato di tutti gli accantonamenti di legge e del fondo di rotazione, conduce ad un recupero nel triennio 2020/2022 di circa € 1.430.000,00. Il solo esercizio 2022 evidenzia un miglioramento del risultato di amministrazione di € 946.000,00, di gran lunga superiore al recupero di € 172.130,00 previsto per l’annualità 2022 dal piano di riequilibrio pluriennale.

“Tutto ciò premesso, – evidenziano dall’amministrazione comunale di Montefalco – risulta evidente che la scelta lungimirante fatta il 05/02/2021 di aderire al Piano di Riequilibrio pluriennale per il risanamento finanziario dell’Ente è confermata dai risultati ottenuti negli ultimi tre anni, con un netto e continuo miglioramento del risultato di amministrazione, frutto di scelte oculate e mirate ed di un percorso virtuoso di risanamento che non ha tralasciato in alcun modo l’erogazione dei servizi essenziali ed indispensabili per la Comunità, in maniera particolare il supporto all’ambito sociale, trasporti e servizi scolastici.

E’ pertanto evidente che il percorso intrapreso ed i risultati fin qui ottenuti, consentiranno al Comune di Montefalco di terminare anche prima del termine previsto il recupero del disavanzo.

L’Amministrazione comunale ha assunto l’onere e la responsabilità di approvare un piano di riequilibrio pluriennale, tale decisione ad oggi e’ stata premiata dalle evidenze contabili riscontrabili dagli ultimi tre rendiconti di gestione approvati (da ultimo quello del 30 maggio 2023).

I risultati ottenuti, considerando il grave periodo di pandemia che si è attraversato, sono frutto di un incessante lavoro di squadra, che ci ha visti affrontare problematiche e difficoltà con il supporto degli uffici comunali e dei Responsabili di Area. L’amministrazione Comunale proseguirà nell’impegno assunto di risanamento fino a fine mandato, nella consapevolezza che questa è sicuramente la strada migliore che si poteva percorrere.

Questa Amministrazione con dedizione e passione ha continuato nell’impegno assunto nei confronti della cittadinanza ed, infatti, nei soli ultimi quattro anni ha chiesto ed ottenuto contributi per una importo di circa 10 milioni di euro per opere pubbliche, messa in sicurezza del territorio, valorizzazione del patrimonio storico – culturale, istruzione e sociale”.