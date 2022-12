Montefalco, avvisi di pagamento tributi 2017 sotto l'albero

“Ferma condanna all’operato della maggioranza”

Dalla minoranza arriva dunque una “ferma condanna all’operato della maggioranza, la cui gestione si dimostra, ancora una volta, inadeguata, sia in termini di esattezza che di trasparenza dell’azione amministrativa. Purtroppo sappiamo bene che la scellerata gestione degli ultimi anni ha dissestato le casse del Comune e sottoposto i cittadini di Montefalco a una pressione fiscale superiore a quella dei comuni limitrofi. Una situazione che tale resterà anche nei prossimi decenni. Ci troviamo inoltre in una fase in cui la pandemia e l’inflazione hanno notevolmente incrementato le difficoltà delle famiglie. Anche per questo, l’operato dell’amministrazione appare quanto mai irresponsabile: evidentemente, la prima e unica preoccupazione è quella di fare cassa, senza accertarsi se un pagamento sia dovuto o meno. A fare le spese saranno ancora una volta i cittadini onesti, già ampiamente vessati, “colpevoli” soltanto di non ritrovare le ricevute dei vecchi pagamenti“.

Provvedimenti per “gonfiare le entrate”

L’ombra che lanciano i consiglieri è anche un’altra: “indipendentemente da quanto l’amministrazione riuscirà a incassare, le cartelle emesse potranno comunque essere iscritte tra le entrate di bilancio. La pessima abitudine di gonfiare le entrate, basandole sulla carta e non sui reali incassi, ha già prodotto danni irreparabili. Gravissimo sarebbe se dietro a questa dubbia operazione ci fosse ancora una volta la volontà di procedere in questo senso. Sarà nostro impegno far luce anche questo: chiarire cioè se lo “scherzetto” delle cartelle impazzite sia dovuto a errore o a malizia. Sarebbe in entrambi i casi molto grave, non fosse che per il costo delle ben 1750 cartelle imbustate e spedite tramite raccomandata: uno spreco di soldi pubblici che, al netto dei disagi arrecati alle famiglie, supererebbe già di per sé 10 mila euro”.

Sulla vicenda dunque una interrogazione da discutere al primo consiglio del 2023.