Montecchio, entrate in funzione colonnine per ricarica veicoli elettrici - Tuttoggi

Entrai in funzione ieri i dispositivi di Piazza Europa

Sono entrate in funzione ieri a Montecchio le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Le apparecchiature sono state montate dal Comune in Piazza Europa e proseguono, secondo il sindaco, Federico Gori, il programma di sviluppo di politiche smart e green avviato già da tempo dall’amministrazione comunale.

“Piccolo grande passo avanti”

“E’ un piccolo ma grande passo verso il rispetto dell’ambiente che ci circonda e soprattutto ci vede proiettati verso un tema così importante, quanto delicato, oggetto di discussione a livello mondiale” afferma il sindaco Gori che prosegue: “Se possibile immaginare un singolo aspetto ‘positivo’ di questa terribile pandemia che ci ha portato il covid-19 è proprio l’apprezzare più lucidamente questo enorme patrimonio di bellezza naturalistica che abbiamo intorno e quanto questa influisca positivamente sulla qualità della vita. Il compito di ogni amministratore e di ogni cittadino è quello di provvederne al mantenimento, nel nostro caso anche alla valorizzazione”.

Gli altri progetti

Gori ricorda i progetti già realizzati. “Abbiamo installato ormai da qualche anno – dice – la casetta dell’acqua potabile e anno dopo anno abbiamo investito nell’efficientamento energetico, con la graduale sostituzione delle vecchie lampade della pubblica illuminazione, con luci led. Ora questo step è il prosieguo della nostra attività di tutela nei confronti dell’ambiente, mettendo i cittadini di Montecchio nella condizione di poter acquistare veicoli elettrici qualora lo volessero. Crediamo infatti fortemente – conclude il primo cittadino – che sia importante non relegare i nostri cittadini ad un ruolo di serie B rispetto ai servizi delle grandi città. Sarà cura di questa amministrazione negli anni continuare su questa linea green”.