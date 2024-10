Monte Santa Maria Tiberina, tutto pronto per la "Festa d’Autunno" - Tuttoggi.info

E’ di nuovo “Festa d’Autunno” a Monte Santa Maria Tiberina. Castagne, funghi, tartufi e altri prodotti tipici della vallata – il 19 e 20 ottobre – tornano protagonisti nel suggestivo borgo che, come ogni anno, è pronto a rievocare la storia millenaria del Marchesato grazie alla sfilata storica, sbandieratori, balestrieri, antichi mestieri, giocolieri e spettacoli di fuoco.

Giunta alla 27^ edizione, la manifestazione permetterà ai visitatori di immergersi in un’atmosfera di altri tempi, ammirare le bellezze del posto e scoprire i prodotti autunnali del territorio: su tutti la castagna, che potrà essere apprezzata in varie ricette della tradizione locale preparati nella Taverna del Gatto.

La Festa è organizzata dalla Pro Loco del borgo altotiberino, in collaborazione con il Comune.

Il fine settimana di festa inizia sabato 19 ottobre alle 16, con l’apertura della mostra di prodotti tipici e artigianato locale all’interno del Castello Bourbon. Alle 17 giullari, musica e folclore con l’esibizione degli artisti di strada. Alle 19 apertura della Taverna del Gatto, con la possibilità di assaggiare piatti tipici della tradizione locale. Alle 20 ancora musica e spettacolo.

La giornata di domenica 20 ottobre si apre alle 10 con l’esposizione delle botteghe artigiane e dei prodotti tipici. Alle ore 12 e alle 19 riapre la Taverna del Gatto. Per tutta il giorno ci saranno animazione, musica e spettacolo con con gli artisti di strada. Da non perdere la sfilata storica per le vie del paese a cura del gruppo Sbandieratori di Castiglion Fiorentino.