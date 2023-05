Monte Santa Maria, insediato nuovo Consiglio comunale | Inizia terza era Michelini - Tuttoggi.info

La sindaca rieletta per la terza volta consecutiva sceglie ancora Michele Simoni come vice, l'altro assessore è Gregorio Severini | Ecco tutti i membri dell'assise

Si è insediato ieri sera (29 maggio) il nuovo Consiglio comunale di Monte Santa Maria Tiberina, presieduto dalla sindaca Letizia Michelini, rieletta per la terza volta consecutiva con il 78,62% (record a livello nazionale).

La prima cittadina, per la sua giunta, ha scelto ancora Michele Simoni come vicesindaco – con deleghe a Turismo, Sviluppo economico e Politiche scolastiche – e Gregorio Severini, all’esordio come assessore con deleghe a Lavori pubblici, Sport e Ambiente.

La giunta Michelini

Quest’ultimi hanno lasciato due posti vacanti in Consiglio, andati a occupare dai primi dei non eletti, Diego Brillini e Giancarlo Banelli, che vanno a comporre la maggioranza – gruppo “Un impegno comune” – insieme a Enrico Bruschi, Luca Mancini, Donatella Foiani, Massimo Raini e Roberto Morelli.

Tra le file della minoranza, invece, ci sono il capogruppo di “Uniti per cambiare” (ed ex candidato sindaco) Francesco Algeri Rignanese, con Alessandro Pazzaglia e Giorgio Signorelli.

Michelini si è auspicata che “tutti possano rappresentare al meglio la comunità lasciando da parte i personalismi” tendendo la mano all’opposizione per “lavorare insieme con sinergia e proposte costruttive”. L’ex candidato sindaco Rignanese si è detto concorde alla proposta del sindaco, promettendo “sostegno qualora ci siano progetti a noi congeniali” ma ha anche sottolineato che “per sfruttare le potenzialità di questo piccolo centro occorre anche pensare fuori dagli schemi”.