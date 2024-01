Monica Bellucci nella sua Città di Castello per il ponte dell'Epifania - Tuttoggi.info

Famiglia, amici e cena secondo tradizione in un ristorante del centro storico per la star tifernate Monica Bellucci

L’attrice Monica Bellucci nella sua Città di Castello per un breve soggiorno durante il ponte dell’Epifania.

Famiglia, amici e cena secondo tradizione in un ristorante del centro storico, L’Accademia-Hostaria di Giacomo Brunetti.

La bellissima attrice tifernate, da settimane ancora sulle cronache e prime pagine di giornali, settimanali di tutto il mondo per i suoi molteplici impegni e progetti, ha trascorso con familiari e amici una piacevole serata all’insegna delle prelibatezze locali preparate con dovizia e bravura dallo chef Francesco Graziotti e dal proprietario del locale Giacomo Brunetti, che conosce da diversi anni Monica Bellucci per aver realizzato altri piatti in un ristorante di Anghiari, Il Castello di Sorci, luogo caro a Monica per l’amicizia che l’ha legata a lungo con il titolare, il compianto Primetto Barelli e la sua famiglia.

Coniglio con prelibato tartufo, patate arrosto e tiramisù, dolce preferito, è stato il menù, servito da Giacomo Brunetti e dal suo staff, con un buon bicchiere di Sagrantino, vino simbolo della regione. “E’ stata davvero una bella sorpresa – ha dichiarato Brunetti – la presenza di Monica mi ha fatto tanto piacere, un vero e proprio orgoglio per noi. Monica Bellucci è una grandissima artista e attrice, una donna formidabile, vanto del nostro paese Italia e di Città di Castello. Momenti unici che non dimenticherò”.