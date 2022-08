Mongolfiera in difficoltà costretta ad un atterraggio di emergenza, interviene Polizia - Tuttoggi

Ad intervenire è stata la Polizia di Città di Castello, giunta immediatamente in un campo situato in prossimità di via Francesco Tifernate (vicino alla discoteca Clover) dove la mongolfiera è atterrata, per fortuna senza creare pericoli alla circolazione o danni alle strutture circostanti.

Gli agenti, dopo essersi sincerati delle condizioni di salute dei due viaggiatori, li hanno poi identificati: si trattava di un 32enne di origine romene e di un 45enne italiano. Sentiti in merito alla disavventura, entrambi hanno spiegato di essere partiti da un’area autorizzata a Città di Castello e che, verosimilmente a causa di alcuni problemi tecnici, erano dovuti atterrare proprio in quella zona.

Constatato che i due uomini non avevano bisogno di ausilio tecnico né di ricorrere alle cure dei sanitari del 118, i poliziotti hanno quindi ripreso gli ordinari servizi di controllo del territorio. Proprio mercoledì scorso (17 agosto), come detto, altre due mongolfiere avevano viaggiato nei cieli altotiberini trasportando turisti stranieri e incantando i tifernati, e non solo, al loro risveglio.