Mondiali Enduro a Spoleto, Gran Premio Eleveit d'Italia dal 24 al 27 settembre - Tuttoggi

Attesi i big, spettacoli in arena e biglietto all inclusive

Torna lo spettacolo dei Mondiali di Enduro a Spoleto. Presentato il programma dell’evento internazionale organizzato dal Moto Club Spoleto che si terrà in città dal 24 al 27 settembre 2020. Il longevo sodalizio umbro non è nuovo ad eventi di questo genere e nel 2017 portò la stessa manifestazione a Spoleto riscuotendo un incredibile successo di pubblico che gli è valso anche il premio Miglior Organizzatore Manifestazioni Internazionali.

La presentazione alla stampa

Il Gp d’Italia avrebbe dovuto far tappa a Spoleto in maggio ma causa emergenza sanitaria COVID-19 è slittato di qualche mese. Alla conferenza stampa tenutasi in comune era presente il Sindaco Umberto de Augustinis che ha evidenziato le difficoltà del momento e augurato “la migliore riuscita possibile a tutti coloro che ne hanno curato l’organizzazione, nonostante il momento eccezionale in cui stiamo vivendo, testimoniando la capacità di Spoleto di coordinare e realizzare eventi in condizioni di totale sicurezza”. Un augurio a cui si è unito il Consigliere Comunale con delega allo sport Massimiliano Montesi.

“Siamo riusciti a mantenere il programma che avevamo definito originariamente, con quattro giornate di gare e spettacoli – ha dichiarato il Presidente del Moto Club Spoleto Daniele Cesaretti – per questo ringrazio per la collaborazione tutti gli sponsor ed i coordinatori dell’evento. Dobbiamo dirci bravi e brava Spoleto!”

Il programma

La carovana del mondiale questa settimana correrà in Francia, prima tappa della stagione 2020 e si sposterà poi subito in Italia. Circa 150 gli atleti in arrivo in città che gareggeranno suddivisi in 3 categorie: Enduro GP, Trofeo Italia Enduro e Mini Enduro GP.

Il cuore della manifestazione sarà la “Beta Arena” nella zona del campo di atletica di Piazza d’Armi. Qui sarà allestito il paddock, insieme al parco chiuso, all’area per le premiazioni, sempre in zona la direzione gara e tutti i servizi, gli esercizi commerciali e un ampio posteggio. Sempre qui, da giovedì a sabato eventi di freestyle con il FMX International Freestyle Team alle ore 21 e spettacoli di cabaret con i comici di Zelig e Colorado, Sergio Giuffrida, Giancarlo Barbara e Gianni Cinelli alle ore 21.45. Pubblico ammesso in numero limitato.

Il prologo si svolgerà nel torrente Tessino che attraversa la città, nella zona di via Cacciatori delle Alpi, con vista sulla Rocca Albornoziana. L’inizio è fissato per venerdì 25 settembre alle ore 18.00.

Le tre prove speciali si terranno tutte nella suggestiva location di Ponte Camerata, la stessa zona della prova estrema del 2017, dove state spostate la linea ed il cross, in maniera tale da poter essere facilmente raggiungibili tutte e 3 a piedi l’una dall’altra. Un parcheggio gratuito in Località Napoletto (zona Ristorante Zengoni) sarà messo a disposizione degli spettatori che potranno lasciare il proprio mezzo, acquistare il biglietto, compilare il modulo covid e recarsi con la navetta gratuita presso le prove speciali.

In conferenza stampa anche il coordinatore regionale FMI Enduro Andrea Benedetti, che ha voluto complimentarsi con gli organizzatori per essere riusciti a distanza di soli 3 anni a riportare un evento di tale portata a Spoleto con un grande sforzo in termini di tempo e risorse, e che ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento di circa 80 giovanissimi piloti durante il week end. Il Gp d’Italia a Spoleto sarà infatti anche teatro di una competizione interregionale che coinvolgerà Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo e che si terrà nel week end nella zona di Via Cacciatori delle Alpi. La gara del Mini Enduro GP, riservata agli Under 14, avrà valenza nazionale.

Mondiale low cost

“L’ingresso avrà un costo volutamente contenuto – spiega Cesaretti – per far si che più gente possibile possa godere dello spettacolo nonostante il periodo difficile.”

Il costo del ticket è di 15 euro a giornata ma sarà possibile acquistare anche un biglietto cumulativo completo di spettacoli e gare, al costo di 35 euro. Saranno inoltre previsti dei pacchetti all inclusive comprensivi oltre che di gare e spettacoli anche di pernottamento e prima colazione. Meno di 200 euro per 3 notti e ingresso a tutti gli eventi.

Maggiori info sul sito web della manifestazione