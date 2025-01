Monastero San Ponziano non chiude, vescovo smentisce illazioni - Tuttoggi.info

Il monastero di San Ponziano non chiuderà. Parola dell’arcivescovo di Spoleto – Norcia, monsignor Renato Boccardo, che in occasione della celebrazione dei Primi Vespri alla vigilia della festa del santo patrono, ha voluto smentire alcune illazioni che circolano in città.

Dopo la benedizione finale e prima di sciogliere l’assemblea, infatti, l’arcivescovo ha voluto ancora dire tre cose circa alcune “voci” sul monastero di San Ponziano: “La prima: in questi ultimi mesi, e anche più recentemente, alcune anime pie si sono premurate di diffondere in città la notizia che il vescovo vuole cacciare le monache da San Ponziano per prendersi il Monastero. Il Vescovo una casa ce l’ha e non ha bisogno di cercarne un’altra. Le Monache sono qui, vive e vegete, fin quando il Signore non le chiamerà alla Patria del Cielo, come succederà del resto a tutti noi. La seconda cosa: è vero che le Monache di San Ponziano hanno chiesto alla Diocesi di aiutarle per la gestione della Casa di ospitalità, a fianco del Monastero, che per loro era diventata troppo complicata. Stiamo vedendo se, come e quando ciò sarà possibile. La terza cosa: suggerisco alle già citate anime pie che si preoccupano della vita della Diocesi e della Chiesa che prima di diffondere notizie generative di menzogna e di calunnia possono andare alla fonte, chiedendo sia al Vescovo che agli uffici della Curia le informazioni necessarie.

Se qualcuno di voi fosse interessato direttamente in tutto questo, – ha concluso monsignor Boccardo – ne faccia tesoro; chi non fosse interessato, è pregato di diffondere la buona notizia in Città. Grazie a tutti e buona festa di San Ponziano”.