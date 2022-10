Molesto e senza biglietto sull’autobus, era già stato espulso

Accompagnato presso gli uffici della Questura, al fine di consentire al personale dell’Ufficio Immigrazione di verificare la sua posizione sul territorio nazionale, gli agenti hanno constatato che era irregolare e destinatario di un provvedimento di espulsione in atto.

Terminati tutti gli accertamenti di rito, il 30enne è stato deferito all’autorità giudiziaria per violazione dell’art. 15 del Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza in quanto inottemperante al provvedimento di espulsione. Successivamente è stato messo nella disponibilità dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia per rendere esecutivo il suo allontanamento dal territorio dello Stato.