Molesta una donna mostrando le parti intime: uomo denunciato

L’identificazione dell’uomo

Spaventata, seguendo le indicazioni degli agenti della Sala Operativa del Commissariato di Foligno, era uscita velocemente dal parco, seguita a breve distanza dall’uomo che poi si era fermato lungo la strada. Grazie alle indicazioni fornite dalla signora, i poliziotti sono riusciti a rintracciare l’uomo, poi identificato come un 60enne di origini straniere. Sentito in merito dagli operatori, ha riferito di essere uscito a fare una passeggiata negando quanto aveva raccontato la donna.

La denuncia

Gli agenti hanno quindi accompagnato il 60enne presso gli uffici del Commissariato per una compiuta identificazione e, al termine delle attività di rito, lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per atti osceni in luogo pubblico.