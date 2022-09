Molesta i clienti di bar e ristoranti, con sé un coltello di 20 cm | 33enne fermato dalla Polizia - Tuttoggi

I poliziotti, a quel punto, si sono messi alla ricerca dell’uomo, trovato appena poco lontano mentre era intento a molestare anche i clienti di un ristorante vicino. Fermato e identificato come un cittadino italiano, classe 1989, con numerosi precedenti per ricettazione, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, il 33enne è risultato gravato perfino dalla misura di sicurezza della libertà vigilata, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Siena lo scorso ottobre.

Sottoposto a perquisizione, il giovane è stato infine trovato in possesso di un coltello di circa 20 centimetri – nascosto sotto gli abiti –, di cui lo stesso non ha saputo dare giustificazione. Dopo essere stato accompagnato in Commissariato per le attività di rito, il 33enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto abusivo di armi, dopodiché gli agenti lo hanno riaccompagnato nella propria abitazione, così come prescritto dalla misura di sicurezza a suo carico. Il coltello, invece, è stato sottoposto a sequestro.