Moggi torna sul diluvio di Perugia: “Dovevo portare via la Juventus” VIDEO

Poi la pioggia che diventa diluvio nell’intervallo, la lunga interruzione, l’arbitro Collina con l’ombrello in mano che cerca punti dell’erba del Curi dove far rimbalzare il pallone, la partita che riprende e Calori che al 49′ mette a segno la rete che condanna la Juventus e regala lo Scudetto alla Lazio.

Ai microfoni di Radio Bianconera, Luciano Moggi è tornato a parlare anche di quella partita, maledetta per gli juventini. “Perugia? È stato un errore di tutti, me compreso, che dopo 45 minuti dovevo prendere la squadra e portarla via”. Invece la Juventus, quel giorno, è rientrata sul campo del Curi, per essere giustiziata da Calori.