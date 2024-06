Moda, seconda Laurea a Perugia, politica: conosciamo Sofia, tentatrice di Temptation Island VIDEO

La 27enne italo-uruguagia nel reality show di Canale 5

E’ nata in Uruguay, ma la sua famiglia ha origini perugine, la città dove ora ha scelto di vivere e di studiare per prendere la laurea magistrale in Relazioni internazionali. Dopo quella in comunicazione già conseguita, alternando i libri alle passerelle. Sofia, 27enne con doppia nazionalità uruguagia e italiana (“ne vado molto fiera”, dice) è una delle tentatrici dell’edizione 2024 di Temptation Island. Una delle tredici ragazze che, insieme ad altrettanti aitanti uomini, cercheranno di mettere in crisi le sette coppie in gara nel reality show di Canale 5.

Sofia si è trasferita a 5 anni con la sua famiglia a Valencia, prima di giungere in Italia, terra di origine. Un peregrinare che a soli 27 anni le consente di parlare quattro lingue: spagnolo, italiano, inglese e un po’ di portoghese.

Le piace la moda, settore in cui lavora da 12 anni. Ma è appassionata di politica, come rivela nella presentazione a WittTv (VIDEO).

Prima di sedurre gli elettori, però, dovrà tentare uno dei 7 fidanzati in trasmissione. Puntando su quella che dice di essere la sua caratteristica che colpisce di più: “Lo sguardo profondo”. Ma le sue armi di seduzione sembrano essere numerose.

(foto WittTv e Mediaset)