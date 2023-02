Mobilità sostenibile a Castelluccio, sentieri e rifugi: i progetti del Parco dei Sibillini

Parco dei Monti Sibillini in azione su più fronti per il territorio grazie ai finanziamenti del ministero dell'Ambiente

Tra le progettualità che il Parco Nazionale dei Monti Sibillini sta portando avanti ve ne sono alcune in fase avanzata di attuazione, in particolare quelle legate al programma “Parchi per il clima” che il Ministero dell’Ambiente ha messo a disposizione dei Parchi per interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici.

Ad esempio, tra gli interventi c’è l’efficientamento energetico del rifugio del Tribbio, a Fiastra, delle baite sui piani di Ragnolo, realizzato in collaborazione con il Comune di Fiastra, e del rifugio di Garulla. Sempre grazie ai “fondi clima” vanno ricordati gli interventi in atto per la mobilità sostenibile sulla piana di Castelluccio di Norcia – con l’individuazione di aree sosta e scambio e l’acquisto di autobus ecologici – ed il progetto per la realizzazione di un’analoga area per autobus elettrici e bike sharing con circa 100 posti auto a Visso, in accordo con il Comune.