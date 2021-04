Misure anti Covid, cittadini ligi al dovere in alta Valnerina - Tuttoggi

Cittadini ligi alle misure anti Covid in alta Valnerina: è quanto hanno appurato nel lungo week end i militari dell'Arma della Compagnia di Norcia

Cittadini ligi alle misure anti Covid in alta Valnerina. E’ quanto hanno appurato nel lungo week end i militari dell’Arma.

Nel corso delle festività pasquali, infatti, i Carabinieri della Compagnia di Norcia, guidati dal capitano Trotta, hanno intensificato i controlli sul territorio di competenza, che comprende tutti i comuni dell’alta Valnerina, solitamente meta di migliaia di turisti, che ospitano peraltro molte seconde case di cittadini residenti altrove e principalmente nelle grandi città.

Controlli in Valnerina, anche a Castelluccio

Il timore degli spostamenti vietati – in area al confine della regione Umbria con altre due regioni – e il rischio di incremento dei contagi da covid-19, così come di incidenti stradali, hanno portato l’Arma a concentrare la propria vigilanza sui principali centri urbani di competenza, sulle più frequentate arterie stradali e nelle località oggetto di interesse turistico. Particolare riguardo i carabinieri lo hanno avuto alla frazione di Castelluccio di Norcia, solitamente meta di turisti nonostante i danni del terremoto.

Solo 3 multe, nessuna legata alle normative anti Covid

In tutto sono stati controllati 68 persone e 50 mezzi. L’attività svolta tra venerdì e la domenica di Pasqua ha dato ancora una volta la prova che la zona non è investita da eccessive problematiche sugli spostamenti.

Le stesse sanzioni al codice della strada elevate sono state soltanto 3 e nessuna di esse per violazione di misure anti-covid. Segno dunque che i cittadini fermati in alta Valnerina sono stati rispettosi della normativa legata alla pandemia e della istituzione della zona rossa in occasione della Pasqua.