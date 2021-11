Miss Umbria, ecco Sara e le altre 7 bellezze alle pre finali nazionali FOTO

"Occhi celesti, capelli biondi e molto permalosa": Sara Villa, 20enne di Bastardo, è Miss Umbria 2021

“Occhi celesti, capelli biondi e molto permalosa”. Così la nota stampa presenta Miss Umbria 2021, Sara Villa, 20enne di Bastardo, frazione di Giano dell’Umbria.

“Ho partecipato al concorso per superare le mie insicurezze e le mie paure” ha detto Sara, che lavora in una compagnia di assicurazioni.

La fascia di più bella dell’Umbria la proietta alle pre finali nazionali del concorso.

Le altre classificate

La giuria, presieduta dalla noto personal trainer dei Vip Tommaso Capezzone, era composta dal produttore cinematografico Luca Mastrangelo, dallo chef Bruno Brunori e dalla titolare di Balu’ Moda Ilaria Fiocchetti. In giuria anche le ex miss Claudia Casciani ( Miss Umbria 2015 ), Leila Rossi ( Miss Umbria 2019 ) e Giorgia Vitali ( Miss Sport Italia 2019 ).

Queste le altre ragazze umbre che si sono classificate pe r le prefinali nazionali.

La seconda classificata è Asia Carrazza, 21 anni di Città di Castello, con il titolo di Miss Rocchetta, studentessa di moda a Rimini.

Al terzo posto per la 18enne perugina Sofia Fucini, Miss Cine Umbria, studentessa del Liceo scientifico Cambridge.

Quarta, Miss Eleganza, Carolina Scarscielli, 19 anni di Città di Castello, studentessa in veterinaria.

Quinta Anna Giulia Fossatelli, 18 anni di Terni, Miss Sorriso, studentessa al Liceo classico.

Sesta, Miss Sport, Martina Favaro, 25 anni di Gualdo Tadino, influencer, studentessa universitaria.

Settima Miss Miluna Maria Letizia Gramaccia, 22 anni di Gualdo Cattaneo, studentessa in psicologia.

Ottava Camilla Farnesi, 21 anni di Todi, Miss Be Much, studentessa in Scienza della comunicazione.