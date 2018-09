Miss Mtb Spoleto-Norcia, tra bellezze e campionesse di vita

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Veronica Pioli è la prima Miss della Spoleto-Norcia mountainbike, la manifestazione ciclistica in pieno svolgimento nella città del festival letteralmente invasa dagli appassionati della due ruote. Ieri sera, nella suggestiva cornice del Chiostro di San Nicolò, si è tenuta la prima edizione della sfilata delle miss presentata dalla giornalista di Sky Sport Barbara Pedrotti, divenuta ormai testimonial d’eccezione della kermesse.

11 le concorrenti che hanno affrontato la passarella e precisamente Valeria Bufalini, Martina Recchi, Francesca Santi, Giorgia Sansi, Giulia Costa, Ginevra Capozzi, Rachele Franquillo, Veronica Pioli, Sara Urbani, Sofia Mei e la francese Guenais Bechiki. A comporre la giuria il noto stilista Massimo Fiordiponti, il presidente della manifestazioneLuca Ministrini con i collaboratori Andrea Federici e Laura Pinto, il giornalista di Tuttoggi Carlo Ceraso, l’imprenditrice folignate Silvia Santini e l’hair stylist Sandro Del Frate.

A coadiuvare la Pedrotti c’era l’affascinante Sara Baviglia. Dopo due tornate, durante le quali le miss hanno indossato anche alcuni preziosi capi realizzati da Fiordiponti, sono rimaste in gara Veronica Pioli (Miss Mtb 2018) seguita da Giulia Costa (2nda) e Sofia Mei rispettivamente premiate dall’ingegnere Maurizio Fraschini della Italmatch, dal vice presidente Mtb Manrico Profili e dal coordinatore del comitato Paolo Burini.

La serata ha saputo regalare un momento di grande emozione quando, terminata la sfilata, la bella francese Guenais Bechiki ha voluto raccontare la propria esperienza nell’ambito del progetto SportGiveChance, inserito nella manifestazione grazie al programma Erasmus+ e che si propone di offrire una opportunità alle persone affette da diabete. Un progetto al quale hanno aderito 16 Paesi dell’Unione e che ha portato a Spoleto quasi 4 mila appassionati della bici.

“Sono qui a Spoleto per portare la mia testimonianza, da quattro anni ho scoperto di essere affetta da questa malattia che non è riuscita a cambiare la mia vita, anzi mi ha spronato ad imparare alcune lingue straniere perché desidero portare la mia testimonianza in giro per il mondo” ha detto in un buon italiano la ventenne Guenais al microfono della Pedrotti.

Powered by SellCompare Powered by flickr embed.

Intanto continuano le iniziative in città dove sono allestiti diversi stand (piazza Garibaldi e allo stesso Chiostro di San Nicolò dove la sera si può mangiare e ascoltare musica). Domani il gran finale con la partenza alle ore 9 da piazza Garibaldi del tour classico di 45 chilometri, da piazza del Mercato alla stessa ora dello Spoleto Urban crossing da 11 e 21 chilometri. Qui il programma con tutti gli appuntamenti.

© Riproduzione riservata

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa