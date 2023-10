Miss Italia, a una 19enne di Spoleto la fascia Miss Coraggio 2023 | Le finaliste umbre - Tuttoggi.info

La storia della giovane spoletina ha commosso Miss Italia: premiata da Patrizia Mirigliani. Ecco chi sono le due umbre che andranno a Salsomaggiore dopo le prefinali in Calabria

Non è riuscita a vincere nessun titolo durante le selezioni regionali in Umbria di Miss Italia, ma ora ha conquistato un importante fascia, quella di Miss Coraggio 2023. Si tratta della 19enne di Spoleto Jennifer Cavalletti. Una ragazza che ha fatto della sua particolarità – l’autismo – la sua forza.

La giovane è stata proclamata Miss Coraggio 2023 dalla patron dello storico concorso di bellezza, Patrizia Mirigliani. La consegna della fascia è avvenuta nell’Anfiteatro del BV Airone Resort di Corigliano – Rossano (CS), sede delle prefinali del concorso, ma la miss spoletina aveva già calcato le passerelle del concorso a Bastia Umbra, in occasione delle selezioni regionali. La ragazza non aveva vinto alcun titolo, ma aveva conquistato e commosso il pubblico con la sua storia. Le era stata preannunciata quindi la fascia di Miss Coraggio, consegnata ufficialmente in questi giorni in Calabria, dove si stanno svolgendo le fasi finali del concorso.

Miss Coraggio 2023, la storia di Jennifer

All’età di due anni e mezzo i medici dissero che Jennifer non avrebbe parlato né camminato. Oggi, invece, fa tutto: un gruppo di specialisti, psicologi, assistenti e l’amore dei genitori, Giovanna e Giancarlo, le ha consentito di prendere in mano la propria vita e di raggiungere importanti traguardi. Nel tempo, Jennifer ha frequentato la scuola, diplomandosi al liceo, e attualmente è iscritta all’Accademia di Moda di Viterbo. Oggi è un’abile nuotatrice ed è anche campionessa italiana di danza sportiva da sei anni.

Nel corso della cerimonia per la consegna della fascia svoltasi a Corigliano, Jennifer ha voluto pronunciare alcune parole giù espresse nelle settimane scorse sul palco di Bastia Umbra: ”Noi autistici – ha detto – non siamo diversi, abbiamo i nostri tempi. Non siamo stupidi. Nella storia sono esistiti politici come Thomas Jefferson, scienziati autistici come Albert Einstein, informatici come l’inventore dei Pokémon Satoshi Tajiri, pittori come Michelangelo e musicisti come Mozart”.

Jennifer ha infine raccontato di aver subito pesanti critiche e sbeffeggiamenti, dopo aver postato un video della sua città sui social: “Vorrei dire a quelle persone che seppur abbiano tentato di massacrarmi e distruggermi psicologicamente, che non mi hanno affondato ma fortificato, e che porterò a termine e a testa alta tutti i miei sogni e desideri”.

Jennifer non è l’unica Miss Coraggio di questa edizione: nei giorni scorsi, durante il programma Tv “Affari Tuoi”, Patrizia Mirigliani aveva consegnata la fascia ad un’altra ragazza, Ilenia Garofalo, 24enne di Grosseto, viva per miracolo dopo essere stata investita da un’auto sulle strisce stradali. Dopo il coma, 14 interventi chirurgici e tre anni di sofferenze, Ilenia ha ripreso il suo cammino con una laurea e tanta voglia di vivere ed anche di partecipare a Miss Italia.

Miss Italia, le finaliste del concorso

Intanto nelle ultime ore è stato reso noto l’elenco delle 20 finaliste di Miss Italia 2023 che si aggiungono alle ragazze già elette nelle selezioni regionali. A Salsomaggiore andranno 2 umbre: Arianna Pizzoni (Foligno, Miss Framesi Umbria) e Greta Narcisi (Bastia Umbra, Miss Umbria 2023).

Ecco l’elenco di tutte le finaliste in ordine di proclamazione:

Ludovica Tullio | Miss Piemonte

Elisa Fasoglio | Miss Valle d’Aosta

Bianca Puddu | Miss Sardegna

Anastasia Pellegrino | Miss Sicilia

Lisa Piran | Miss Friuli Venezia Giulia

Aurora Laguardia | Miss Basilicata

Elisa Vico | Miss Liguria

Chiara Viscillo | Miss Puglia

Veronica Lasagna | Miss Lombardia

Jasmine D’Aniello | Miss Campania

Valentina Riedo | Miss Trentino Alto Adige

Antonella Iaffaldano | Miss Molise

Vittoria Gasparin | Miss Veneto

Chiara Clementi | Miss Marche

Debora Sarti | Miss Toscana

Giorgia Gjinaj | Miss Abruzzo

Arianna Pizzoni | Miss Umbria

Giulia Gerardi | Miss Lazio

Alice Galante | Miss Emilia Romagna

Zari Mastruzzo | Miss Calabria

Le 20 finaliste già elette nelle fasi regionali sono:

Francesca Bergesio | Miss Piemonte

Greta Cugliari | Miss Valle D’Aosta

Alessia Anzioli | Miss Lombardia

Michela Andreatta | Miss Trentino Alto Adige

Jenny Ferino | Miss Friuli Venezia Giulia

Luna Mariasole Meneguzzo | Miss Veneto

Nicole Barbagallo | Miss Liguria

Greta Remorgida | Miss Emilia Romagna

Giada Pieraccini | Miss Toscana

Greta Narcisi | Miss Umbria

Swami Morici | Miss Marche

Chiara Avanzi | Miss Lazio

Siria Di Giacomo | Miss Abruzzo

Martina Di Stefano | Miss Molise

Sofia Viola | Miss Campania

Elena Paciello | Miss Basilicata

Katrin Quaratino | Miss Puglia

Carlotta Caputo | Miss Calabria

Gloria Di Bella | Miss Sicilia

Siria Pozzi | Miss Sardegna