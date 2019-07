Miss Italia 2019, al via il casting per l’Umbria: come partecipare

Parte da Perugia, dove si tenne l’evento conclusivo della scorsa edizione, la nuova edizione di Miss Italia 2019 per la regione Umbria. Fu infatti proprio il capoluogo di regione ad ospitare lo scorso 29 agosto, nella splendida cornice della scalinata di Palazzo dei Priori, la finalissima regionale di Miss Umbria 2018, in una fantastica serata che fece registrare il sold out in Piazza IV Novembre.

La Delta Events by Mario & Margherita Gori – dallo scorso anno agenzia esclusivista del concorso per la regione Umbria, mercoledì 17 luglio dalle ore 15 alle ore 19, presso il Centro Congressi Perugia – Hotel Giò, organizzerà un “ Regional Casting “ con il quale un apposita Giuria, presieduta da Lucrezia Perelli, la bellissima modella che lo scorso anno con il titolo di Miss Cinema Umbria 2018 si classificò al sesto posto assoluto alla finalissima tv di Miss Italia 2018 – sceglierà, tra le oltre 150 ragazze umbre che si sono già iscritte a Miss Italia 2019, le concorrenti che potranno accedere alle selezioni che si terranno in alcune città dell’Umbria a partire dal prossimo 25 luglio e fino al 22 agosto.

Le ragazze umbre, con età compresa tra i 18 ( da compiere entro il 25 agosto prossimo ) e 30 anni, che vogliono partecipare al Concorso Miss Italia 2019, possono ancora iscriversi gratuitamente on line sul sito internet www.missitalia.it scegliendo l’Umbria quale regione di partecipazione.

In via di definizione il tour di Miss Italia 2019 in Umbria, già in calendario le seguenti tappe : 25 luglio a Massa Martana – 7 Agosto a Torgiano – 8 Agosto a Gualdo Tadino- 8 , alle quali se ne aggiungeranno prossimamente delle altre tra cui quella dedicata all’evento cloù per l’elezione di Miss Umbria 2019.

Il programma delle nuova edizione televisiva del concorso è ancora “top secret” e sarà presto svelato dalla patron del concorso Patrizia Mirigiliani, che ha tuttavia già reso noto l’accesso diretto alla finalissima delle miss vincitrici del titolo regionale più importante, come ad esempio Miss Umbria 2019 che saranno dunque comprese nelle 40 finaliste nazionali che prenderanno parte al programma televisivo.

