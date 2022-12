Minori disorientati in via Tuderte, erano scappati da una casa famiglia - Tuttoggi

A raccontare l’accaduto, elogiando l’operato della polizia locale ed in particolare delle due agenti, è l’assessore comunale Luca Tramini.

“Dato che i due minori non avevano con sé né i documenti di riconoscimento, né telefonini e parlavano a stento, si è riusciti a ricostruire tutta la vicenda con non poca difficoltà” spiega Tramini. Che ripercorre: “I due minori erano fuggiti da una casa famiglia di Jesi per andare a Roma, senza una meta precisa con l’idea di dormire o per strada o ancor peggio alla stazione, arrivati all’altezza di Narni il capotreno intimava loro di scendere, dal regionale, senza sapere poi cosa fare o dove andare. Pertanto il Comando della Polizia Locale ha avviato una rapide indagine interfacciandosi con i Carabinieri di Jesi riuscendo così in breve tempo a risalire alla casa famiglia, alla quale erano affidati, e mettendosi in contatto con quest’ultima hanno comunicato il loro ritrovamento”.

“Una brutta disavventura – conclude Tramini – che grazie all’intervento della Polizia Locale di Narni, alla quale va il mio plauso, si è conclusa nel migliore dei modo. I due ragazzi difatti in serata poi sono stati recuperati dalla casa famiglia, ai quali erano stati affidati, che si è attivata per venire a Narni e riaccompagnare in sede. Un grazie al lavoro degli operatori di Polizia locale che hanno soccorso ed assistito i due ragazzini fino all’ultimo attendendo con loro, ben oltre l’orario di servizio, l’arrivo dei loro tutori.”