Minorenni rubano auto e finiscono fuori strada, uno ha 14 anni: denunciati - Tuttoggi.info

I tre minorenni hanno rubato un'auto nel centro di Marsciano e poi sono fuggiti. Rintracciati dai carabinieri, denunciati

In tre, tutti minorenni di cui un 14enne (compirà solo prossimamente 15 anni), hanno rubato un’auto e poi sono finiti fuori strada. Venendo infine rintracciati e denunciati dai carabinieri. Il fatto è accaduto a Marsciano, dove appena qualche settimana fa i militari dell’Arma avevano posto fine all’attività di una baby gang.

I tre giovanissimi avrebbero forzato uno dei finestrini di un’auto in sosta nel centro del paese, con all’interno anche il marsupio del proprietario con documenti e carte di credito. Quindi si sono dati alla fuga. Nel frattempo, il padrone del veicolo si è accorto del furto ed ha sporto denuncia ai carabinieri di Marsciano, presso la locale caserma.

Durante la fuga, però, i tre minorenni sono finiti fuori strada. Li hanno rintracciati i militari dell’Arma mentre cambiavano una delle ruote. Sono stati dunque portati in caserma ed identificati. Con loro, oltre al marsupio del proprietario dell’auto, avevano una modica quantità di hashish. Per i tre ladri è scattata dunque la denuncia alla Procura per i minorenni di Perugia.