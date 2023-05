Minorenni rapinatori, arresti convalidati: uno in comunità, due ai domiciliari

Avevano rapinato un 18enne e ferito l'amico, nell'udienza di convalida accolte le richieste del procuratore del Tribunale dei Minorenni

Convalidati gli arresti dei tre minorenni che erano stati fermati dalla polizia e accusati del reato di concorso in rapina pluriaggravata.

I tre minorenni avevano aggredito e rapinato un ragazzo di diciotto anni, ferendo anche l’amico che era intervenuto in suo soccorso.

In ragione della gravità dell’episodio, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, Flaminio Monteleone, ha fatto richiesta di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità per uno dei giovani e della misura cautelare della permanenza presso la propria abitazione per gli altri due indagati (l’equivalente degli arresti domiciliari per gli adulti).

Questa mattina, al termine dell’udienza, il gip ha convalidato gli arresti ed emesso un’ordinanza applicativa delle misure cautelari, accogliendo le istanze del procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni.