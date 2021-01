Minorenni in sella a un motorino rubato: denuncia e 5 mila euro di multa

I due ragazzini di nazionalità rumena fermati di notte da una pattuglia della polizia | Blocco accensione dello scooter divelto

Minorenni rubano un motorino, ma vengono presi dalla polizia. I due ragazzi, di nazionalità rumena, sono stati fermati di notte da una pattuglia della polizia.

Gli agenti una volta avvicinati al ciclomotore notavano immediatamente il blocco accensione divelto, del quale nessuno dei due risultava essere in grado di darne spiegazioni. Nel cassettino dello scooter c’era un trapano avvitatore a batterie con due punte in dotazione.

Inoltre uno dei due veniva trovato in possesso di una tessera sanitaria intestata ad una donna italiana del ‘94 ed anche in questo caso il possessore non risultava in essere in grado di produrre motivazioni plausibili sulla questione.

I due venivano deferiti all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione del ciclomotore, il ragazzo in possesso della tessera sanitaria denunciato anche per ricettazione del documento. A carico del conducente veniva contestata la guida senza patente perché mai conseguita, con la relativa sanzione pecuniaria di euro 5.100,00.

I due minori venivano affidati ai genitori ed il ciclomotore, unitamente al trapano ed alla tessera sanitaria veniva sottoposto a sequestro.