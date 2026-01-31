 Minorenni in auto senza patente e con hashish fuggono all'alt della polizia: arrestati - Tuttoggi.info
Redazione

Sab, 31/01/2026 - 13:23

La Polizia di Stato di Foligno ha tratto in arresto due minori colti in flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, nel pomeriggio del 30 gennaio, all’esito di un servizio straordinario di controllo del territorio che ha coinvolto gli Agenti del Commissariato di Foligno e quelli del Reparto Prevenzione Crimine “Umbria-Marche”, due minorenni sono stati arrestati in flagranza per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività di monitoraggio dei poliziotti, concentrata nell’area ricompresa tra viale Ancona e via Piave, ha infatti permesso di individuare un’autovettura, a bordo della quale vi erano due giovanissimi, che stava procedendo ad alta velocità senza fermarsi malgrado l’alt degli Agenti. Ne è scaturito un inseguimento che, dopo alcune centinaia di metri, si è concluso positivamente col fermo dell’autovettura. Peraltro, ai poliziotti non è sfuggito il fatto che, durante la fuga, il passeggero aveva gettato dall’auto un grosso involucro, prontamente recuperato dagli operanti e che è risultato contenere circa 45 grammi di hashish. Una volta fermate, le due persone a bordo dell’auto sono state identificate, risultando entrambe minorenni.

Pertanto, essendo il conducente naturalmente sprovvisto della patente di guida, gli Agenti hanno anzitutto provveduto a formalizzargli la relativa contestazione, con contestuale fermo amministrativo dell’autovettura. A seguire, gli Agenti hanno condotto i due ragazzi in Commissariato, dove, redatti gli atti di rito, per entrambi è scattato l’arresto in flagranza per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I poliziotti hanno anche proceduto al sequestro della droga e di una somma in contanti di poco inferiore ai cento euro, considerata provento dell’illecita attività di spaccio. I due arrestati debbono presumersi innocenti sino alla sentenza definitiva di condanna.

Foligno

