Minorenne coltivava marijuana vicino al cimitero

Minorenne coltivava marijuana vicino al cimitero. Personale del Nucleo polizia giudiziaria del Comando polizia locale di Corciano, al termine di attività di indagine, ha denunciato il ragazzino trovato a coltivare piante di marijuana. Gli uomini del Nucleo polizia giudiziaria, comandati dal maggiore Marco Maccari, avevano iniziato ad indagare sulla base delle segnalazioni di alcuni cittadini, i quali avevano notato movimenti sospetti nella zona limitrofa al cimitero di San Mariano. Nonostante fosse ben nascosta tra la folta vegetazione presente, ed ulteriormente occultata attraverso l’utilizzo di rami tagliati ed intrecciati tra di loro, gli uomini della polizia locale individuavano una coltivazione di alcune piante di cannabis.

A quel punto c’era però da stabilire chi fosse l’insolito “coltivatore”. E così, nascondendosi tra la vegetazione della zona, gli agenti della municipale trovavano il ragazzino intento ad innaffiare la piantagione con del liquido che aveva preparato in casa.

Accortosi poco dopo della presenza di uno degli agenti, il ragazzo ha tentato la fuga, ma è stato subito raggiunto ed identificato. Si tratta di un minorenne residente a Corciano. Condotto presso i locali del Comando, il giovane è stato denunciato a piede libero e successivamente riaffidato ad uno dei genitori. Le piante di sostanza stupefacente e gli oggetti usati per la loro coltivazione sono stati sequestrati come corpi del reato.

La mirata attività info-investigativa condotta dal nucleo di polizia giudiziaria – spiegano dalla municipale – è inserita in un contesto più ampio di operazioni di polizia messe in atto per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, volte a rendere il territorio del Comune di Corciano sempre più sicuro, con un’attenzione particolare nei confronti del contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti tra i minori.

